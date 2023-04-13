Зачем Шойгу ездил к Лукашенко — белорусский оппозиционер 13 апреля, 13:24 Встреча Александра Лукашенко и Сергея Шойгу в Минске, 10 апреля 2023 года (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Белорусский журналист, медиаэксперт и советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире Radio NV рассказал, зачем министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Минск к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

В эфире Radio NV Вячорка напомнил, что Шойгу приезжал в Беларусь перед началом полномасштабного вторжения России в Украину и «тогда они говорили, что нужно больше российских Искандеров, самолетов на территории Беларуси», а Лукашенко просил у России «дайте нам больше оружия».

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«И сейчас снова эта риторика повторяется. Я думаю, что разговор касался в основном размещения ядерного оружия и строительства складов для ядерного оружия, прежде всего. Но также для Лукашенко важно продемонстрировать свою лояльность. Ему кажется, что Шойгу близок к Путину. И убеждая Шойгу в своей лояльности, он также убеждает Путина, что стоит инвестировать в Лукашенко», — сказал белорусский оппозиционер.

Он добавил, что у Лукашенко серьезного политического влияния, власти и контроля над Беларусью уже нет.

Встреча Лукашенко и Шойгу в Минске прошла 10 апреля.

Согласно сообщению белорусских госСМИ, Шойгу и Лукашенко говорили об «обеспечение безопасности».

Лукашенко заявил, что «Беларуси от братской России нужны полные гарантии безопасности». Он добавил, что ранее обсуждал этот вопрос с Путиным.

Лукашенко и Шойгу также обсудили подготовку и согласование совместной группировки войск, расположенной на территории Беларуси.

Шойгу поблагодарил Лукашенко за подготовку российских военных в Беларуси.

За несколько дней до этого Лукашенко вернулся из Москвы после очередного визита к Путину.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.