Нападет ли Беларусь на Украину? Сценарий Лукашенко становится все более явным — военный эксперт

5 июля, 14:26
По мнению военного эксперта, вероятность вторжения Беларуси в Украину растет (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

По мнению военного эксперта, вероятность вторжения Беларуси в Украину растет (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что вероятность вторжения Беларуси в Украину растет.

«Вероятность того, что с Беларуси начнется вторжения в том или ином виде — это может быть вторжение армией или отдельных боевых групп — такой сценарий становится все более явным с ростом неудач российской армии — им очень нужен будет второй фронт», — сказал он.

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По мнению Рустамзаде, может наступить момент, когда политическая элита Беларуси пойдет на этот шаг либо с Лукашенко, либо без него.

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Эксперт подчеркнул, что раньше считал вероятность вторжения Беларуси в Украину небольшой, но сейчас думает, что «такая вероятность все больше и больше».

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

4 июля в Госпогранслужбе Украины заявили, что признаков формирования Беларусью сил для наступления на Украину нет.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Александр Лукашенко Украина-Беларусь Российско-украинская война Война России против Украины

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