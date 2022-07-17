Решится ли Лукашенко на войну? В Беларуси появился очень хороший для Украины тренд — политик 17 июля, 10:06 Участники акции протеста в Беларуси в августе 2020 года. Даже среди сторонников диктатора Александра Лукашенко количество положительно оценивающих его помощь России в войне против Украины сокращается (Фото:REUTERS/Vasily Fedosenko)

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в эфире Радио НВ рассказал, решится ли белорусский диктатор Александр Лукашенко на войну с Украиной.



По словам Вячорки, в первые недели войны Светлане Тихановской и белорусскому движению сопротивления удалось сформировать консенсус в обществе, что нельзя поддерживать войну.

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«И даже среди поклонников Лукашенко от 55 до 65% против оказания помощи России. Даже за один месяц количество положительно оценивающих предоставление Беларусью своей территории российским войскам уменьшилось на 5%. Мы видим достаточно хороший для Беларуси и Украины тренд, что люди потихоньку начинают понимать, что происходит», – рассказал советник Тихановской.

В то же время он рассказал о еще одном тренде среди белорусов — непонимании роли российского диктатора Владимира Путина.

«Мы видим, что там каша в головах, каша, вызванная пропагандой, которая просто массово забрасывает такие противоречивые нарративы, антиукраинские, антизападные. Они смешивают настоящую информацию с фейками, ну, как обычно работает дезинформация, что просто человек не в состоянии разобраться», — отметил Вячорка.

Советник Тихановской добавил, что приоритетом в ее офисе будет изменить консенсус в 90% "мы против войны среди белорусов" на "мы, белорусы, против российской войны против Украины".

«Вот этого понимания нет, нет консенсуса, что в этой войне виноват Путин, а нам нужно это объяснить», — подытожил он.

11 июля издание Express сообщило, что Лукашенко столкнулся с возможностью военного переворота из-за поддержки войны России против Украины.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не доводили до солдат.



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