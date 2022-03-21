«Солдаты будут исполнять приказ». Белорусский журналист рассказал, чего ожидать от Лукашенко и его военных — интервью 21 марта, 16:34 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Беларуси заявили, что военнослужащие механизированной бригады из Слонима возвращаются в пункт постоянной дислокации после охраны участков границы (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Глава Европейского Радио, которое вещает для Беларуси, Павел Свердлов рассказал в эфире Радио НВ, решится ли диктатор Александр Лукашенко на введение войск в Украину, будут ли их солдаты биться на стороне России и как население мешает поставкам оружия оккупантам в Брестской и Гомельской областях.

— Насколько вероятным является то, что диктатор Лукашенко может задействовать белорусские Вооруженные силы в войне против Украины?

— Лукашенко этого очень не хочет, но вполне возможно, что он будет вынужден это сделать, поскольку он уже не является в Беларуси хозяином. Там хозяйничают российские войска. Вряд ли они подчиняются его приказам.

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Но сам [Лукашенко], конечно же, на 146%, как в России любят говорить, зависит от Москвы. Россия согласилась отложить на пять-шесть лет платежи Беларуси по внешнему долгу — это миллиард долларов в этом году и сопоставимые деньги в следующие годы. И всем понятно, что за это и за предыдущие уступки, которые Москва делала в сторону Минска, за обещания экономической помощи для преодоления санкций, нужно чем-то рассчитываться. И вот этот горизонт, чем можно рассчитываться, — это не так уж и много средств разных. Мы много читаем сейчас аналитики о том, что для наступления россиянам не хватает солдат, о том, что перекидываются части с Дальнего Востока, с Абхазии. А белорусские военные, конечно, намного ближе, во-первых. И во-вторых, если говорить об отдельных соединениях, которые могут быть введены в Украину, они намного подготовленнее, чем какие-то части с Дальнего Востока.

Также я читаю новости о том, что это может произойти ближайшей ночью. Склонен к тому, что это все-таки информационная война идет. Такие вот вбросы со ссылками на неназванные источники в разведке нужны скорее для того, чтобы белорусский режим все время оправдывался и заявлял о том, что он не собирается вводить войска. И в тот момент, когда Лукашенко будет поставлен перед выбором, ему будет немного тяжелее это сделать. И последствия этого ввода [войск] будут намного серьезнее — люди, которые еще склонны рефлексировать, почувствуют себя обманутыми.

Я отношусь скептически к тому, что это произойдет в ближайшее время. Мне кажется, что белорусские войска остаются, как такой последний стратегический резерв, который [будет задействован при] катастрофическом положении российских войск в Украине.

— Могут ли быть эффективны белорусские войска, которых принудительно бросят на территорию Украины?

— Если говорить о средних офицерах, о солдатах, то у них нет никакого желания входить в Украину. Никто на самом деле в Беларуси, кроме самых преданных поклонников Лукашенко (у нас их тут называют «ябатьки»), особо не верит, что в Украине какие-то нацисты. Нам из телевизора это не говорили все восемь лет: когда шла обработка российских граждан, у нас ничего подобного не было.

Но я уверен, что все-таки солдаты будут исполнять приказ, если им он поступит. Беларусь — это страна порядка, где хорошо соблюдается субординация. Если брестские десантники получат приказ идти в Украину, они пойдут.

Что они будут делать дальше? Сложный вопрос. Многократно повторялось, что ничего, кроме уничтожения, не ждет никакие войска — ни белорусские, ни российские, ни другие, которые зайдут в Украину. Думаю, что эти мысли уже прекрасно донесены. Не думаю, что вот военным присущ страх какой-то. Возможно, некоторые будут выполнять приказ до конца. Но, с другой стороны, есть хитрость некоторых и возможность выйти из этой ситуации, в которую власть может поставить белорусских военных. Это не невменяемые чеченцы, а наши люди, которые все понимают.

— Есть информация, что многие белорусы готовы сдаваться украинской армии. Такое настроение действительно распространено?

— Да, конечно. Это совершенно точное настроение тех людей, которые сейчас не служат в армии. Представляете себе: я тоже закончил военную кафедру 15 лет назад. И если таких людей, как я, которые держали автомат последний раз на сборах, бросят воевать в Украину, то что им останется делать, кроме как сдаться или очень быстро погибнуть? Тут вообще ни у кого никаких иллюзий нет.

Опасность для Украины исходит от профессиональных военных, от нескольких серьезных десантных частей, от сил спецопераций — они и воспитаны по-другому и они будут воевать по-другому. Часть из них, например, использовалась властями при подавлении протестов в 2020 году. У них не дрогнула рука стрелять светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, газом травить сограждан. Вряд ли остановит их то, что сейчас несправедливая война. Но таких мало.

Вчера был соцопрос опубликован. Он делается через интернет, но результат такой: 97% белорусов не поддерживают войну в Украине, не поддерживают отправку белорусских солдат в Украину.

Если вдруг резервисты будут притянуты к этой войне, то они, конечно, будут сдаваться сразу. Но больше скажу: они вообще стараются уехать из Беларуси. Но, к сожалению, сейчас возможности довольно ограничены. У нас из-за коронавируса на въезд в страну ограничений почти нет, а вот на выезд для граждан Беларуси есть серьезные ограничения — нужны основания. Кроме того, европейские страны практически перестали выдавать визы.

— Видим сообщения, что происходят акты саботажа, случаются проблемы с белорусской железной дорогой. Насколько мы можем рассчитывать на такое тихое сопротивление белорусских граждан?

— Этот протест абсолютно точно есть, он действительно не публичный. Белорусскими властями он расценивается как терроризм и они совершенно серьезно опасаются его. С сегодняшнего дня военные в гражданской одежде, но с оружием патрулируют выборочные участки железных дорог в Брестской и Гомельской областях, которые граничат с Украиной.

Более того, развито очень информирование о грузовых перевозках. Российские боеприпасы идут по железной дороге, как трубы, как стекло. Но эти вагоны тоже охраняются, их довольно легко вычислить. И пока что мне неизвестны конкретные случаи, чтобы товарный поезд с этими боеприпасами сошел с рельсов, но трудности в транспортировке создаются. Обычно выводится из строя какое-то небольшое, но важное оборудование для координации передвижений по железной дороге. Соответственно, на несколько часов, пока идет ремонт, этот железнодорожный узел останавливается. Есть уже задержанные. Но не смотря на это, продолжается активность, причем в совершенно разных регионах. Помогут ли патрули, напугают ли они кого-то? Мне кажется, что нет. Потому что люди, которые сейчас идут на это сопротивление, очень хорошо понимают, что с патрулями или без, они рискуют 15 годами за решеткой, пытками и так далее. Но, конечно, это не очень массовое явление. Тяжело этим группам все-таки работать и проводить вот эти вот свои акции.

— В Гомельской области больницы уже переполнены ранеными российскими оккупантами, с ними работают белорусские медики. Насколько информация о количестве жертв среди россиян может оказать влияние на общественное мнение в Беларуси? Может ли это спровоцировать белорусов к публичным выступлениям, мятежам, свержению диктатора?

— Да, антивоенный протест в Беларуси очень сильный. Если что-то сейчас может вообще объединить страну, которая разделена на разные группы оппозиции, пофигистов, и провластных активистов, то это антивоенные лозунги. То, что Беларусь с своими солдатами вступит в войну, будет шоком для всех. Я думаю, что Лукашенко понимает это, поэтому он до сих пор этого не сделал.

Информации о том, что в приграничных районах белорусские больницы практически полностью переведены в формат военных госпиталей, много. Бесконечные вереницы автобусов с красными крестами, которые раненых россиян везут из Украины в Беларусь, очень впечатляют тех, кто их видит. И это позволяет судить о том, что потери, которые несут россияне в Украине, огромные. Мне кажется, что это тоже влияет на настроения людей.

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