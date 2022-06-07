«Лукашенко может решить пойти войной». Военный эксперт оценил угрозу для Украины со стороны Беларуси 7 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Белорусские ввоенные постоянно находятся неподалеку от украинской границы с 24 февраля (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ оценил угрозу для Украины со стороны Беларуси.



Он отметил, что из-за того, что некоторые украинские боевые бригады вынуждены находиться у границы с Беларусью с 24 февраля, так как белоруские войска постоянно находятся у границ с Украиной.

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«Но я считаю, что есть некоторые признаки того, что Лукашенко все же может решить пойти войной. И это плохо и для нас, а хуже это для белорусов», — добавил Жирохов.

Он подчеркнул, что постоянные обстрелы пограничных регионов, в частности, Черниговской и Сумской областей «даже не попадают в сводки».

«Но здесь на местном уровне мы имеем информацию о том, что обстрелы каждый день растут даже до 60−70 минометных обстрелов. Я имею в виду именно территорию границы с Белоруссией. Это может означать, что они готовятся хотя бы показать свое наступление», — сказал эксперт.

7 июня в армии Беларуси начались занятия по «боевой готовности».

По данным Генштаба, войска РФ разместили на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее сообщала, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не стали доводить до солдат. По ее словам, высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят присоединяться к российским войскам, поэтому отданный режимом приказ «не был спущен дальше».

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