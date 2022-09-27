На фоне мобилизации в России. Беларусь может готовиться к приему воинских эшелонов из РФ — Беларуски Гаюн 27 сентября, 17:00 Беларуски Гаюн заявил, что Беларусь может готовиться к приему воинских эшелонов из РФ (Фото:t.me/Hajun_BY)

Беларусь может готовиться к приему воинских эшелонов из страны-агрессора РФ, сообщает в Telegram мониторинговая группа Беларуски Гаюн.

Группа сообщила, что проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры Беларуси.

Например, осуществляется:

проверка мест погрузки ( выгрузки) на жд-станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО ( служба военных сообщений ВС РФ);

выгрузки) на жд-станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО служба военных сообщений ВС РФ); проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ ( при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях; закрепление на жд-станциях выгрузки маневровых локомотивов;

разработка графиков движения воинских эшелонов по БелЖД ( после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок) и др.

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«Все эти действия могут указывать на подготовку к приему воинских эшелонов из РФ, — заявили в группе.

Сообщается, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:

Красное ( МСК РЖД) — Осиновка ( БЧ НОД-1)

МСК РЖД) — Осиновка БЧ НОД-1) Злынка ( МСК РЖД) — Закопытье ( БЧ НОД-4)

МСК РЖД) — Закопытье БЧ НОД-4) Завережье ( ОКТ РЖД) — Езерище ( БЧ НОД-6).

В понедельник 26 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил Россию с неанонсированным визитом, где встретился с диктатором Путиным.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.