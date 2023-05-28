Лукашенко не имеет технических возможностей применить ядерное оружие после его размещения в Беларуси — Портников 28 мая, 11:04 Александр Лукашенко не будет иметь никакого контроля над размещенным в Беларуси ядерным оружием, уверен Виталий Портников (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Украинский публицист и политолог Виталий Портников в интервью Radio NV прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

В эфире Radio NV Портников отметил, что контроль над тактическим ядерным оружием, размещенным в Беларуси, останется у российского диктатора Владимира Путина, потому что в его руках находится чемодан с кодами, необходимыми для его запуска.

Видео дня

«Единственное, что может сделать президент Республики Беларусь — это разрешить хранить определенное количество российского ядерного оружия на территории своей страны. Однако любая ответственность за применение этого тактического ядерного оружия [лежит] исключительно на самой РФ, на ее Вооруженных силах, на верховном главнокомандующем Вооруженных сил РФ Владимире Путине. Сам Лукашенко просто не имеет никаких технических возможностей для того, чтобы применить такое оружие. Это исключено и даже не стоит обсуждать», — констатировал политолог.

Он также отметил, что с военной точки зрения размещение тактического ядерного оружия на территории Белгородской области РФ или на территории Беларуси «вообще ничего не меняет».

«Идея размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь прежде всего заключается в политическом контексте: „Вот мы такие же, как США. Мы супердержава. Если США могут размещать свое оружие на территории других государств, мы тоже можем размещать свое ядерное оружие на территории других государств. У США есть союзники, у нас есть союзники“. Если вспомнить известный советский литературный образ, это борьба Елочки-людоедочки с миллиардершей Вандербильт. Есть такой курс, я бы сказал, военно-технического сотрудничества, и у Елочки-людоедочки будет такой курс», — объяснил Портников.

5 марта российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Он объяснил свое решение тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

26 марта Жозеп Боррель, высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел, осудил планы России по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси и сообщил о готовности ЕС ввести санкции против государства-агрессора.

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о передаче Минску ракетных комплексов Искандер-М, которые могут нести ядерные заряды.

25 мая министры обороны Беларуси и России подписали документ о перемещении ядерного оружия в Беларусь. В тот же день белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил. что Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в его страну.