Активного арсенала, которым могла бы воспользоваться белорусская армия, почти не осталось — Вячорка 25 ноября, 19:30 По словам Франака Вячорки, из военной техники у Беларуси остались только танки (Фото:Минобороны Беларуси via Telegram)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, что активного арсенала, который могла бы использовать белорусская армия, почти не осталось.

«Лукашенко экспортирует белорусскую военную технику на восточный фронт: более 200 единиц военной техники уже передали Путину — и бронированные машины, и танки более 120 штук, ракеты. По нашей информации, активного арсенала, которым могла бы воспользоваться белорусская армия, почти не осталось», — сказал Вячорка Радио НВ.

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По его словам, у Беларуси остались только танки, «но не похоже, что они готовятся к какому-то наземному наступлению с белорусской территории в ближайшие недели».

25 ноября главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ заявил, что Лукашенко оттягивает момент вторжения, но Беларусь уже готова к войне.

Основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ заявил, что Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, которая ему подчиняется.

В Центре национального сопротивления сообщали, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи, что в Гомельской области. Также уточняется, что всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян.