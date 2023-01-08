В Беларуси хотят провести в январе совместные с РФ авиационные учения. Уже прибыли российские вертолеты 8 января, 18:21 Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита на полигон в Брестской области, где находятся российские войска, 6 января 2023 года (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Россия и Беларусь проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. В них примут участие авиационные подразделения вооруженных сил стран.



Об этом сообщило минобороны Беларуси.

Там заявили, что 8 января в республику прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил вооруженных сил РФ. В ходе учений планируют задействовать все аэродромы Беларуси, полигоны Военно-воздушных сил и войск ПВО.

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По информации мониторинговой группы Беларускі Гаюн, на аэродром Мачулищи уже прибыли девять российских вертолетов Ми-8 и Ми-24, на некоторых из них буквы «Z» — символ полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель. В последний раз диктатор Александр Лукашенко продлил их 2 января. В течение последних дней Беларускі Гаюн сообщил о прибытии в Беларусь нескольких эшелонов с российскими военными. Также РФ продолжает перебрасывать туда свою технику.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси.



По данным Госпогранслужбы Украины в Беларуси находится чуть более 10 тысяч российских военных. 27 декабря спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории республики не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.