Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

Главы министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Китая Ван И

Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.

Об этом сообщает беларусское агентство Белта.

Соглашение заключено в Циндао после переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

Беларусь стала одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.

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В настоящее время при наличии шенгенских виз китайские граждане могут находиться в Беларуси на протяжении 5 дней.