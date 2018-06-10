Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.
Об этом сообщает беларусское агентство Белта.
Соглашение заключено в Циндао после переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.
Беларусь стала одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.
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В настоящее время при наличии шенгенских виз китайские граждане могут находиться в Беларуси на протяжении 5 дней.
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