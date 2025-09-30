Эстония призывает граждан воздержаться от поездок в Беларусь: там опрашивают и задерживают

Министерство иностранных дел Эстонии призвало своих граждан учитывать риски во время путешествий в Беларусь. Поводом стали многочисленные случаи, когда эстонцев останавливали на границе, опрашивали или даже задерживали на территории страны.

Об этом сообщает ERR.



«Было достаточно много случаев и на границе, и внутри Беларуси, когда с нашими гражданами вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС. Во время пребывания там ситуация может стать крайне неприятной для наших граждан», — подчеркнула представитель МИД Эстонии Ангела Саар-Рааман.

Реклама

По словам дипломата, возможность получить консульскую поддержку в Беларуси сейчас существенно ограничена. С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Минске нет ни одного дипломата, как и белорусского представителя в Таллинне. Следовательно, в случае чрезвычайных ситуаций помощь может поступать с существенной задержкой или вообще быть недоступной.

Несмотря на предупреждение, транспортное сообщение сохраняется: билеты на автобусы из Таллинна в Минск доступны, а гуманитарные визы продолжают выдаваться.

Тем временем Польша готовится возобновить работу ряда пограничных пунктов, закрытых во время военных учений «Запад-2025». Уже в ночь на 25 сентября польские пограничники открыли несколько переходов, что привело к образованию длинных очередей — на оформление ожидают сотни автомобилей.