В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ — разведка 29 сентября, 12:00 Маляр заявила, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В ГУР заявили, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из страны-агрессора РФ.

По данным ГУР, они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение «опытных» и «молодых» военных должно составить один к пяти.

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«Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации разведки, соответствующие указания были предоставлены ВС Беларуси и местным советам.

В ГУР заявили, что после увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику по складам на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятого с хранения на территории РФ.

«Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что власти Беларуси дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.