Германия назвала «частью пропагандистского подхода» заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси 27 марта, 19:06 Флаг Германии (Фото:tvjoern/pixabay)

Германия считает заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, «безответственным» и «попыткой ядерного запугивания».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе.

Она назвала это заявление «очередной попыткой ядерного запугивания со стороны России».

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«Мы считаем эту риторику безответственной и категорически отвергаем ее. Мы, конечно, не поколеблемся в нашем курсе на поддержку Украины в ее самообороне», — сказала Сассе.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт добавил, что это заявление «также является частью пропагандистского подхода».

25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.