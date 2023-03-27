Германия назвала «частью пропагандистского подхода» заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси

27 марта, 19:06
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Флаг Германии (Фото:tvjoern/pixabay)

Флаг Германии (Фото:tvjoern/pixabay)

Германия считает заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, «безответственным» и «попыткой ядерного запугивания».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе.

Она назвала это заявление «очередной попыткой ядерного запугивания со стороны России».

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«Мы считаем эту риторику безответственной и категорически отвергаем ее. Мы, конечно, не поколеблемся в нашем курсе на поддержку Украины в ее самообороне», — сказала Сассе.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт добавил, что это заявление «также является частью пропагандистского подхода».

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25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Германия Российская агрессия Беларусь

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