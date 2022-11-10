Бегство россиян из Херсона. Показанный по ТВ доклад Суровикина Шойгу был сигналом Западу — Портников 10 ноября, 17:58 9 ноября Суровикин заявил о необходимости вывода оккупационных войск с правого берега Днепра (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Трансляция диалога командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, где речь шла об уходе оккупантов из Херсона, не была обязательной, но в Кремле решили вложить в нее пропагандистский эффект. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал политический обозреватель Виталий Портников.



Он не исключил, что основной аудиторией должны были стать не россияне, а иностранцы.

«Это мог быть сигнал Западу. Мы проявляем добрую волю, объявляем, что даже оставляем определенную территорию, это значит, что мы готовы к переговорам, а украинцы не готовы. Ну, извините, тогда мы вынуждены продолжать наши действия по уничтожению украинской инфраструктуры. Давайте уже, убеждайте украинцев, чтобы они соглашались хотя бы с тем, что они сейчас могут получить», — смоделировал Портников намерения кремлевских преступников.

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Журналист подчеркнул, что пока о выводе войск говорит, прежде всего, российская пропаганда, а телевизионная картинка должна быть подтверждена реальными действиями российских вооруженных сил, если они действительно полностью покидают правобережье Днепра.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области, это транслировало российское телевидение. Перед этим командующий группировкой оккупантами Сергей Суровикин доложил, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра, поскольку защита правого берега «бесперспективна».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил 10 ноября, что на Херсонском направлении были разрушены логистические пути и нарушена система управления войсками противника, что заставило бежать оккупантов.

8 ноября заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Андрей Руденко заявил, что у РФ «нет предварительных условий» для начала переговоров с Киевом и она ждет «доброй воли» от Украины.