РФ разработала план бегства оккупантов из временно захваченной Васильевки — Центр нацсопротивления 13 марта, 17:48 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Российские войска разработали план «эвакуации» представителей оккупационных «властей» и их родственников из Васильевки Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Оккупанты разработали план эвакуации должностных лиц вражеской администрации и их родственников из временно захваченной Васильевки», — говорится в сообщении.

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По данным Центра, коллаборанты с семьями должны бежать в Крым за два часа до отступления российских военных.

«Соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения», — добавили в пресс-службе.

Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.

По данным ОК Юг, войска РФ на левобережной Херсонской области пытаются продвинуться ближе к Крыму.