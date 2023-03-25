Обе партии призывали Байдена передать МУС доказательства военных преступлений РФ 25 марта, 04:11 Джо Байден (Фото:Kenny Holston/Pool via REUTERS)

Сенаторы обеих партий обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом поддержать Международный уголовный суд и передать им доказательства военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщает CNN.



Политики отметили, что поддержка международного расследования важна для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин и «его свита понимали, что ответственность за их преступления приближается».

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«Торжественная двухпартийная акция Конгресса по усилению поддержки МУС была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все точки зрения на отношения США с МУС. Тем не менее через несколько месяцев, когда МУС работает над возбуждением дел против российских чиновников, включая самого Путина, сообщается, что Соединенные Штаты еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этом судебном преследовании», — говорится в письме.