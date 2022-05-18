Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена объявить Россию спонсором терроризма
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконелл (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконелл призвал президента Джо Байдена объявить Россию государством — спонсором терроризма.
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По словам Макконелла, это лишило бы ее суверенного иммунитета, который не позволяет подавать против страны гражданский иск о возмещении ущерба, сообщает Голос Америки.
«Я думаю, это хорошая идея, и это бы поддержал. Президент может сделать это самостоятельно, и я бы призвал его это сделать», — сказал сенатор.
На прошлой неделе в Сенате зарегистрировали резолюцию, которая бы признала Россию государством-спонсором терроризма. Соавторы документа — сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
Присвоение статуса государства-спонсора терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.
Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.
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