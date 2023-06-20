«Был бы крах режима». В ГУР прокомментировали заявление Байдена о «реальной угрозе» применения Путиным ядерного оружия 20 июня, 14:44 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне новини)

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что российский диктатор Владимир Путин реально может применить ядерное оружие, украинская разведка заявила, что сейчас изменения ситуации и повышения риска нет.



Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал в комментарии РБК-Украина во вторник, 20 июня.

По его словам, на фоне всех военных преступлений Россия уже занималась и ядерным шантажом, а от страны-террориста, у которой есть и стратегическое, и тактическое ядерное оружие, «гипотетически угроза всегда существует».

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Юсов считает, что подобный шаг «ничего бы особенно для оккупантов на поле боя не изменил, а взамен применение ядерного оружия «привело бы к краху режима Путина и к его окончательному поражению, ведь реакция мира была бы просто безумной».

«Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской Федерации мы сможем только тогда, когда вопрос ядерного вооружения в РФ будет под международным наблюдением и контролем», — добавил Юсов.

20 июня Reuters сообщило, что Байден назвал «реальной» угрозу применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия.

16 июня Путин заявил, что РФ якобы доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн заявила, что подтверждений перемещения пока нет.

Ранее глава Кремля заявлял, что до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия, и обещал, что Москва начнет размещать его на территории страны после 7−8 июля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

