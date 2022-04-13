«Шаг к суду над Россией». Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине

13 апреля, 12:45
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Подоляк заявил, что важно давать точные юридические определения происходящему (Фото:ОПУ)

Подоляк заявил, что важно давать точные юридические определения происходящему (Фото:ОПУ)

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Заявление президента США Джо Байдена о геноциде в Украине является шагом к суду над Россией, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Байден показал готовность называть военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых», — написал он в своем Twitter.

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По словам Подоляка, партнерам Украины крайне важно давать точные юридические определения происходящему.

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«Называть геноцид геноцидом — приближать конец массовым убийствам», — резюмировал он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1514125670468800515

Накануне президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался это делать.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 13 апреля — 49-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Джо Байден Геноцид Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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