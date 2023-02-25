Байден «пока что» исключает отправку истребителей F-16 Украине

25 февраля, 11:00
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Байден заявил, что Зеленскому сейчас не нужны истребители F-16 (Фото:Скриншот видео ABC News)

Байден заявил, что Зеленскому сейчас не нужны истребители F-16 (Фото:Скриншот видео ABC News)

Президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине.

Об этом он сказал в интервью ABC News, которое вышло к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На вопрос журналиста о том, нужны ли Украине истребители, о которых неоднократно просил президент Владимир Зеленский, Байден ответил: «Нет, F-16 ему сейчас не нужны».

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Ведущий уточнил, означает ли это, что отправки истребителей не будет никогда. Байден сказал, что невозможно точно знать, что потребуется украинской обороне в будущем.

Президент США добавил, что сейчас «нет никаких оснований, которыми, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16».

«Пока что я исключаю это», — сказал Байден.

Он объяснил, что американские военные считают иную поддержку более важной на текущем этапе.

«Смотрите, мы отправляем ему [Зеленскому] то, что наши опытные военные считают нужным. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, включая новые HIMARS», — сказал Байден.

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По его словам, США оказывают помощь, необходимую для достижения успехов на поле боя уже весной и летом.

«Есть вещи, которые ему нужны сейчас, и мы отправляем их, чтобы создать ситуацию, когда они смогут достичь успехов этой весной и этим летом к осени», — сказал Байден.

Владимир Зеленский неоднократно обращался к США и другим союзникам с просьбой предоставить Украине истребители.

Ранее Байден отклонил эту просьбу, заявив журналистам в конце января, что не будет отправлять F-16 в Украину.

В то же время, Зеленский и официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, заявили, что дискуссия открыта.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.

Вопрос истребителей Байден и Зеленский обсуждали во время встречи в Киеве 20 февраля.

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Не определились относительно истребителей и другие союзники Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будет передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при совместном решении Запада.

Великобритания стала первой и пока единственной страной, которая объявила, что будет обучать украинских пилотов. В то же время, министр обороны Британии говорил, что британские истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Джо Байден Истребители Украина-США Самолеты F-16 Военный самолет Владимир Зеленский Война России против Украины

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