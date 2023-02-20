Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем — Байден 20 февраля, 13:19 Джо Байден (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что в войне с РФ Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем.

В ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским Байден отметил, что эта война стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века.

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«И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать», — подчеркнул глава Белого дома.

Также Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет полностью уничтожить Украину, но Запад будет поддерживать украинцев столько, сколько потребуется.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу. Его ждали в Польше, однако Байден появился в Киеве — это его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

