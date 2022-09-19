Байден заявил, что США будут защищать Тайвань, но в Белом доме засомневались

19 сентября, 06:26
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Об этом сообщает CBS.

«Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака», — заявил Байден.

Президент также заверил, что США не призывают Тайвань к независимости.

В то же время, после интервью представитель Белого дома сообщил, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась. В Администрации Байдена отметили, что сохраняют «стратегическую неопределенность» по поводу участия американских военных в боевых действиях.

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16 сентября заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. В Пекине заявили об угрозе отношениям между Штатами и Китаем.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Китай Джо Байден Белый дом Тайвань

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