Байден анонсировал саммит НАТО в США

21 февраля, 21:13
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США планируют провести в стране саммит НАТО в 2024 году. Таким образом планируется отпраздновать 75-летие основания Альянса.

Об этом заявил президент США Джо Байден в Варшаве 21 февраля.

«В следующем году я приветствую членов НАТО на саммите в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире», — отметил Байден.

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Американский лидер также напомнил о том, что между союзниками по НАТО действует принцип, согласно которому нападение на одного или нескольких его членов рассматривается как нападение на всех.

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«Это знает каждый член НАТО, и Россия также», — добавил он.

Байден также заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину и поможет ей защититься от полномасштабной российской агрессии.

https://www.youtube.com/watch?v=dWNH4Asjfs4

Джо Байден прибыл в Польшу после неанонсированного визита в Киев 20 февраля, который стал первым визитом американского президента в Украину за 15 лет.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США НАТО Джо Байден

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