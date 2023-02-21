Байден анонсировал саммит НАТО в США 21 февраля, 21:13 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США планируют провести в стране саммит НАТО в 2024 году. Таким образом планируется отпраздновать 75-летие основания Альянса.

Об этом заявил президент США Джо Байден в Варшаве 21 февраля.

«В следующем году я приветствую членов НАТО на саммите в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире», — отметил Байден.

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Американский лидер также напомнил о том, что между союзниками по НАТО действует принцип, согласно которому нападение на одного или нескольких его членов рассматривается как нападение на всех.

«Это знает каждый член НАТО, и Россия также», — добавил он.

Байден также заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину и поможет ей защититься от полномасштабной российской агрессии.

Джо Байден прибыл в Польшу после неанонсированного визита в Киев 20 февраля, который стал первым визитом американского президента в Украину за 15 лет.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.