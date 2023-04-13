Путин ошибался по каждому пункту и по всем фронтам, начав войну — Байден 13 апреля, 22:01 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российский диктатор Владимир Путин недооценил решимость мира в отношении Украины, и ошибся «по всем фронтам».

Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, сообщает Sky news.

Журналисты отмечают, что, выступая в парламенте Ирландии, Байден «обрушился» на Путина, заявив, что диктатор РФ «думал, что мир будет смотреть в другую сторону», когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

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«Он был уверен, что разрушит НАТО и ЕС, что единство западных наций расколется и рухнет в момент испытаний — так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем фронтам», — заявил Байден.

Он также поблагодарил Ирландию, которая выделила 170 млн евро на нелетальную помощь Украине, включая медоборудование, а также участвует в санкциях и экспортном контроле и принимает 80 000 украинских беженцев в стране.