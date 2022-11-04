«Не волнуйтесь». Мы освободим Иран, они освободят себя очень скоро — Байден

4 ноября, 10:20
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В четверг, 3 ноября президент США Джо Байден заявил, что Иран вскоре будет освобожден.

Об этом сообщает АР.

«Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро», — сказал Байден во время предвыборной акции в поддержку представителя Демократической партии Майка Левина.

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Байден сделал это заявление после того как люди подняли мобильные телефоны с надписью «Свободный Иран».

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Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

По неофициальным данным, в результате протестов уже более 200 человек погибли и более 1000 были арестованы.

В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей. Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции.

https://www.youtube.com/watch?v=NYZWZD0Bqw8&t=281s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Иран Джо Байден

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