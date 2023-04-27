Применение КНДР ядерного оружия станет концом для режима Кима — Байден

27 апреля, 02:53
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар, то это станет концом режима Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома отметил, что США совместно с Южной Кореей разрабатывают новые методы противодействия наращиванию ядерного оружия в КНДР. Впервые за десятилетие в стране могут разместить ядерные подлодки США.

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"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, посещать атомные подлодки и т.д. Мы не отступим от этого", - заявил Байден.

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21 апреля министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Ядерное оружие КНДР Джо Байден Северная Корея

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