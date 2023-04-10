Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок

10 апреля, 16:15
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что он планирует баллотироваться на второй срок.

В эфире программы Today он подчеркнул, что пока его команда не готова объявить об этом официально.

«Я планирую баллотироваться, Эл (Рокер — ред.), но мы еще не готовы объявить об этом», — сказал президент.

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8 апреля телеканал CNN сообщил, Байден подтвердил нескольким должностным лицам, что «точно будет баллотироваться» на второй срок. Однако он может официально объявить об этом только летом.

В октябре 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Также сам Байден неоднократно заявлял о своих намерениях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Джо Байден выборы президент США 2024

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