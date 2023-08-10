Байден запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов для Украины 10 августа, 22:09 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что 40 миллиардов долларов, которые Байден запросил у Конгресса, включают:

24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды;

4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;

12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях.

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Как сообщает NYT, запрос президента США включает 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона, используемого для военных нужд. Еще 8,5 млрд долларов пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны, а 2,3 млрд долларов — на увеличение помощи от других доноров через Всемирный банк.

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал агентству Reuters, что потребности велики, и Белый дом надеется, что с Конгрессом удастся достичь соглашения по запросу, который охватывает только первый квартал текущего 2024 финансового года.

Другой чиновник заявил, что США выполняют свое обещание поддержать Украину в ее борьбе против российского вторжения и «не постесняются попросить дополнительные средства», если это потребуется.

Конгресс в декабре одобрил дополнительное финансирование для Украины на сумму 45 млрд долларов, которая была рассчитана на 2023-й финансовый год заканчивается 30 сентября.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине только военной помощи на сумму более 43 млрд долларов.