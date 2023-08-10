Байден запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов для Украины
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что 40 миллиардов долларов, которые Байден запросил у Конгресса, включают:
- 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды;
- 4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;
- 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях.
Как сообщает NYT, запрос президента США включает 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона, используемого для военных нужд. Еще 8,5 млрд долларов пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны, а 2,3 млрд долларов — на увеличение помощи от других доноров через Всемирный банк.
Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал агентству Reuters, что потребности велики, и Белый дом надеется, что с Конгрессом удастся достичь соглашения по запросу, который охватывает только первый квартал текущего 2024 финансового года.
Другой чиновник заявил, что США выполняют свое обещание поддержать Украину в ее борьбе против российского вторжения и «не постесняются попросить дополнительные средства», если это потребуется.
Конгресс в декабре одобрил дополнительное финансирование для Украины на сумму 45 млрд долларов, которая была рассчитана на 2023-й финансовый год заканчивается 30 сентября.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине только военной помощи на сумму более 43 млрд долларов.