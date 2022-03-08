США без европейских союзников запретят импорт российских нефти, газа и угля — СМИ 8 марта, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, объявит о запрете импорта российской нефти в Соединенные Штаты в качестве еще одного наказания для РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает NYT со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.



Как пишет издание, на такой шаг глава Белого дома решился после давления представителей обеих партий — демократов и республиканцев — чтобы гарантировать, что диктатор РФ Владимир Путин не получит прибыли от американских закупок нефти.

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«Чиновники сказали, что господин Байден несколько дней боролся с вопросом, удастся ли сделать этот шаг на фоне беспокойства относительно ускорения и без того стремительного роста цен на бензин на заправках — серьезная политическая проблема для американцев в критический год выборов», — пишет NYT.

CNN со ссылкой на трех ознакомленных с решением Байдена источников сообщает, что запрет на импорт будет касаться также российских газа и угля. Отмечается, что решение США было принято в одностороннем порядке — без европейских союзников, более зависимых от энергоносителей РФ. Среди стран Европы есть разногласия по этому вопросу.

Импорт США из России составляет небольшую часть энергетической вселенной — примерно 8% в 2021 году, из которых лишь около 3% приходится на сырую нефть.



Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз хочет уменьшить зависимость от российского газа на 80% в этом году. Ожидается, что во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план по отказу от российских нефти и газа.



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