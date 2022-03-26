Байден в Варшаве выступит с «большой речью» по поводу войны в Украине — Салливан

26 марта, 06:43
Цей матеріал також доступний українською
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден в субботу, 26 марта завершит свою поездку в Европу в Варшаве. Он планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и выступить с «большой речью» по поводу войны в Украине.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Радио Свобода.

Война России против Украины — последние новости

По словам Салливана, выступление Байдена коснется «ставок на данный момент, неотложности предстоящего вызова, значение войны в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии».

Видео дня
Читайте также:

Байден еще раз назвал путина военным преступником (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein) Байден о Мариуполе: «Это невозможно представить, мы видели такое только в фильмах ужасов»

Как сообщил советник, Байден также будет говорить о «контексте и истории этого конфликта и о том, каким он видит его развитие», прежде чем сесть на самолет, чтобы вернуться в Вашингтон.

Ожидается, что ранее днем в субботу у Байдена будет возможность встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, помогающими переселенцам в Польше.

Читайте также:
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Байден прибыл к границе Украины

25 марта президент США прилетел в Жешув на юго-востоке Польши. 26 марта у него запланированы переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Редактор: Дарья Харченко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Джо Байден Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ