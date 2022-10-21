Байден «обеспокоен» перспективами помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах 21 октября, 02:24 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США. Выборы пройдут 8 ноября.

Об этом сообщает Reuters.



Журналисты спросили его о влиянии на помощь Украине в случае победы республиканцев.

«Я обеспокоен», — ответил Байден.

Как сообщалось, в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

Видео дня