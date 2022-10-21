Байден «обеспокоен» перспективами помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах

21 октября, 02:24
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США. Выборы пройдут 8 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Журналисты спросили его о влиянии на помощь Украине в случае победы республиканцев.

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«Я обеспокоен», — ответил Байден.

Как сообщалось, в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Республиканская партия США Война в Украине Война России против Украины

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