Байден в Польше встретится с Кулебой 26 марта, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден находится с визитом в Польше на фоне войны России против Украины (Фото:REUTERS / Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, в Варшаве встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках визита в Польшу. Во встрече также примут участие государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

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Отмечается, что это будет первая очная встреча Байдена и Кулебы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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Байден также выступит с речью о помощи Украине.

Перед возвращением в США у Байдена также будет двусторонняя встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.