Байден впервые прокомментировал мятеж Пригожина в России 26 июня, 21:18 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал мятеж главаря боевиков ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в России. Американский лидер подчеркнул, что США и их союзники не причастны к российскому бунту.

Об этом сообщает CNN.

Байден поручил команде национальной безопасности внимательно следить за событиями в России и докладывать ему «каждый час», а также подготовиться к различным сценариям развития событий. Американский лидер сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что они все имеют общее понимание событий.

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«Мы должны были убедиться, что у Путина нет повода обвинять в этом Запад или НАТО. Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы», — сказал Байден.

Байден добавил, что еще слишком рано «делать окончательные выводы» о последствиях мятежа в России. Он подчеркнул, что для США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.

«Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны в том, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированными», — сказал он.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».