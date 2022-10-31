Байден во время разговора с Зеленским в июне вышел из себя и призвал быть благодарнее — NBC 31 октября, 15:05 Отношения Байдена и Зеленского улучшились после июньского телефонного разговора (Фото:Reuters/Tasos Katopodis)

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне вышел из себя и призвал «проявить больше благодарности», сообщает NBC, со ссылкой на четырех неназванных источников, знакомых с разговором.

По словам источников, едва Байден сказал Зеленскому о пакете военной помощи на один миллиард долларов США, украинский президент начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой ВСУ еще нуждались, но не получали. После этого Байден вышел из себя, говорят источники.

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«Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы проявить немного больше благодарности», — сообщает телеканал.

При этом, по словам представителей администрации президента США, отношения Байдена и Зеленского улучшились после июньского телефонного разговора.

28 октября Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов, который включает снаряды для РСЗО HIMARS и 125 автомобилей Humvee.

По данным Пентагона, по состоянию на 14 октября администрация Байдена предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму больше 18,5 млрд долларов.