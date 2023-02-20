«Стратегический визит». В Офисе президента раскрыли детали встречи Зеленского и Байдена 20 февраля, 12:51 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом, прибывшим в Киев с неанонсированным визитом в понедельник, 20 февраля. Они пообщались тет-а-тет.

Как сообщает Офис президента, Зеленский встретил Байдена возле Мариинского дворца. Затем президенты пообщались в формате тет-а-тет. Зеленский поблагодарил американского лидера, назвав его визит «значимым моментом поддержки для Украины».

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«Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Благодарю также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса», — заявил он.

Фото: Офис президента

Зеленский пообещал обсудить с Байденом ситуацию на фронте. По словам главы ОП Андрея Ермака, визит Байдена «стратегический» и решаются «немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли». Американский лидер пообещал обсудить, как США и союзники могут «эффективнее всего помочь Украине в борьбе за свободу и независимость».

«Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии. Многое изменилось с момента последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя когда-либо в своей защите. И они помогли нам понять значение демократии», — подчеркнул Байден.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился с первым с начала развязанной Россией полномасштабной войны визитом в Украине. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил, по данным СМИ, с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

