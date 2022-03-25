«Не позволят». Байден в Польше заявил, что разочарован невозможностью посетить Украину 25 марта, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден в Польше, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден разочарован тем, что не может посетить Украину на фоне полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает CNN.

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«Я прибыл в Польшу, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис, и, честно говоря, отчасти разочарован тем, что не могу увидеть его воочию, как в других местах. Мне не позволят [пересечь границу с Украиной]», — сказал Байден.



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Глава Белого дома поблагодарил гуманитарные организации в Польше за помощь беженцам из Украины и отправку в нашу страну гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что украинцам срочно необходимы товары первой необходимости, в частности, еда, лекарства, одеяла и деньги.

Во время общения с американскими военными в Польше Байден также восхитился мужеством украинцев:

«Посмотрите, как они борются… Женщины, молодые люди стоят [посреди дороги], черт возьми, перед танком, просто говорят: „Я не уйду. Я защищаю свою землю“. Они потрясающие».

25 марта президент США прилетел в Жешув на юго-востоке Польши. 26 марта у него запланированы переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

22 марта в ООН сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 млн жителей страны, из них более 2 млн украинцев пересекли границу с Польшей.