«Впереди тяжелые дни». Байден пообещал продолжать поддержку Украины 21 февраля, 19:26 Джо Байден в Варшаве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/David W Cerny)

НАТО продолжит поддерживать Украину и поможет ей защититься от полномасштабной российской агрессии. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

Байден анонсировал новые санкции против России и подчеркнул, что мировое сообщество привлечет к ответственности тех, кто развязал войну против Украины, и виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые совершают россияне.



Видео дня

Глава Белого дома также отметил, что защита свободы «занимает не день и не год», Украина продолжает защищаться и начинает свое контрнаступление, а впереди «тяжелые и горькие дни, победы и трагедии».

«Но Украина полна решимости, и США вместе с союзниками и партнерами продолжат ее поддерживать», — повторил Байден.

Джо Байден прибыл в Польшу после неанонсированного визита в Киев 20 февраля, который стал первым визитом американского президента в Украину за 15 лет.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

