«Впереди тяжелые дни». Байден пообещал продолжать поддержку Украины

21 февраля, 19:26
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Джо Байден в Варшаве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Джо Байден в Варшаве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/David W Cerny)

НАТО продолжит поддерживать Украину и поможет ей защититься от полномасштабной российской агрессии. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

Байден анонсировал новые санкции против России и подчеркнул, что мировое сообщество привлечет к ответственности тех, кто развязал войну против Украины, и виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые совершают россияне.

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Глава Белого дома также отметил, что защита свободы «занимает не день и не год», Украина продолжает защищаться и начинает свое контрнаступление, а впереди «тяжелые и горькие дни, победы и трагедии».

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«Но Украина полна решимости, и США вместе с союзниками и партнерами продолжат ее поддерживать», — повторил Байден.

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Джо Байден прибыл в Польшу после неанонсированного визита в Киев 20 февраля, который стал первым визитом американского президента в Украину за 15 лет.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/embed/c7ErTyqhtSw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша НАТО Джо Байден Украина-США Поддержка Украины Контрнаступление Война России против Украины

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