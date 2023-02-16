Встреча с Дудой и обращение к полякам. Посол раскрыл подробности визита Байдена в Польшу

16 февраля, 10:12
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден прибудет в Польшу в понедельник, 20 февраля, и пробудет в стране два дня.

Об этом сообщил посол США в Польше Марк Бжезинский, пишет PAP.

По его словам, Байден выступит с речью во вторник, 21 февраля, в 17.30.

«Это будет обращение к польскому народу», — сказал дипломат.

Видео дня

Читайте также:
Утверждение авторитета. Победа Украины над Россией принесет Америке выгоды, осложнения и новые опасности — The Economist

Бжезинский заявил, что пока определены три пункта визита Байдена: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Польша Джо Байден

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X