Встреча с Дудой и обращение к полякам. Посол раскрыл подробности визита Байдена в Польшу
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Джо Байден прибудет в Польшу в понедельник, 20 февраля, и пробудет в стране два дня.
Об этом сообщил посол США в Польше Марк Бжезинский, пишет PAP.
По его словам, Байден выступит с речью во вторник, 21 февраля, в 17.30.
«Это будет обращение к польскому народу», — сказал дипломат.
Бжезинский заявил, что пока определены три пункта визита Байдена: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.