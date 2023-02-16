Встреча с Дудой и обращение к полякам. Посол раскрыл подробности визита Байдена в Польшу 16 февраля, 10:12 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден прибудет в Польшу в понедельник, 20 февраля, и пробудет в стране два дня.

Об этом сообщил посол США в Польше Марк Бжезинский, пишет PAP.

По его словам, Байден выступит с речью во вторник, 21 февраля, в 17.30.

«Это будет обращение к польскому народу», — сказал дипломат.

Видео дня

Бжезинский заявил, что пока определены три пункта визита Байдена: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.