Байден в Польше объявит о дополнительной военной помощи Украине — Белый дом

11 февраля, 07:07
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу «даст понять», что дополнительная финансовая и военная помощь в Украину поступит. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На вопрос о том, объявит ли Байден о новом пакете военной помощи в Польше, Кирби ответил: «президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно».

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По его словам, Байден обязательно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дополнительная финансовая помощь Украине будет исходить от США.

«Я не буду опережать его слова. Естественно, я оставлю всю конкретику президенту США», — добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Белый дом Военная помощь Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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