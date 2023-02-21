Аппетиты Путина нельзя утолить, им нужно противостоять — Байден 21 февраля, 19:23 Джо Байден (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент США Джо Байден убежден, что аппетиты российского диктатора Владимира Путина нельзя утолить, поэтому страны Запады должны помочь Украине дать отпор стране-агрессору.

«Аппетиты автократии нельзя утолить. Им нужно противостоять. Автократы понимают только одно слово: нет, нет и нет. Нет вы не возьмете мою страну, вы не возьмете мою свободу и не заберете мое будущее», — сообщил он во время выступления в Польше.

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Байден добавил, что накануне говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о послевоенном будущем. По мнению лидеров стран, от исхода войны зависит свобода будущих поколений.

Президент США убежден, что Путину не удастся одержать победу, а союзники Киева не устанут помогать украинскому народу.

«Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет ослабить любовь людей к свободам. Жестокость никогда не сломит волю свободных народов. Украина никогда не будет победой для России, никогда», — подчеркнул он.