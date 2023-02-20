«Избежать прямого конфликта». США и Россия связывались перед визитом Байдена в Киев 20 февраля, 14:47 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Незадолго до визита американского президента в Украину между США и Россией была «базовая коммуникация, чтобы предотвратить конфликтные ситуации». Об этом сообщает AP, ссылаясь на Белый дом.

По словам советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, россиянам о визите Байдена сообщили «за несколько часов до отъезда». Как пишет агентство, администрация Байдена не вдавалась в подробности, но связь с россиянами была, чтобы «избежать просчетов, которые могли бы привести два ядерных государства к прямому конфликту».

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AP рассказала, что во время пребывания Байдена в Украине американские самолеты-разведчики, в том числе оснащенный бортовым радаром E-3 Sentry и электронный RC-135W Rivet Joint, вели наблюдение за Киевом из воздушного пространства Польши.

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Президент США «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился с первым с начала полномасштабной развязанной Россией войны визитом в Украине. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

