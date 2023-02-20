Байден принял окончательное решение о приезде в Киев в пятницу — CNN 20 февраля, 16:51 Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден принял окончательное решение о визите в Киев в пятницу, 17 февраля, после встречи с высокопоставленными членами своей команды по нацбезопасности в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN в понедельник, 20 февраля.

Заседание в Овальном кабинете было «кульминацией» работы помощников Байдена, которые несколько месяцев в узком кругу планировали его поездку к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Президента США регулярно информировали о планах поездки и об оценках угроз.



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«Это был риск, на который Джо Байден хотел пойти… Он поручил своей команде сделать это возможным, независимо от сложности логистики», — заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.



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В то же время представитель украинского правительства сказал Politico, что визит подготовили «в очень короткие сроки» — около недели, «с соблюдением строжайшей секретности по каналам связи [главы Офиса президента Андрея] Ермака и [главы МИД Дмитрия] Кулебы».

В Белом доме заявили, что незадолго до визита американского президента в Украину между США и Россией была «базовая коммуникация, чтобы предотвратить конфликтные ситуации».



AP сообщило, что во время пребывания Байдена в Украине американские самолеты-разведчики вели наблюдение за Киевом из воздушного пространства Польши.

Президент США «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.

Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш-младший.

