Не только Киев. Байдену предлагали несколько вариантов визита в Украину — СNN

20 февраля, 16:27
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Байден решил, что визит в Киев имеет наибольший смысл (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Байден решил, что визит в Киев имеет наибольший смысл (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президенту США Джо Байдену предлагали несколько вариантов поездок в разные города Украины. Однако американский лидер хотел посетить именно Киев.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на собственные источники.

По словам источника, Байден никогда всерьез не рассматривал никаких других вариантов своего визита в Украину, кроме поездки в Киев.

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Президенту США были представлены другие варианты визита в другие города в Украине в течение нескольких месяцев тщательного планирования, сказал источник. Байден, по его словам, в конечном итоге решил, что визит в Киев имеет наибольший смысл.

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В понедельник, 20 февраля, Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил, по данным СМИ, с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/embed/GyLJki0cos8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Джо Байден встреча Байдена и Зеленского визит Джо Байдена в Украину

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