«К сожалению, еще не нокаут». Байден в Киеве — это психологический нокдаун для Путина и демонстративное унижение России — интервью NV с Фесенко 20 февраля, 19:09 Эксклюзив NV Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Президент Джо Байден в Киеве — это психологический нокдаун российского диктатора Владимира Путина и демонстративное унижение России, считает политолог Владимир Фесенко.

В интервью Radio NV он рассказал, почему визит американского президента в воюющую столицу страны войдет в историю.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот визит американского президента Джо Байдена — самый важный за всю историю отношений. Вы оцениваете его таким образом?

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— Безусловно, я согласен с такой оценкой. Приведу конкретные аргументы, почему этот визит не просто наиболее важен для нас, но беспрецедентен для Соединенных Штатов как минимум за последние десятилетия. Лет 30, а может и больше, ничего подобного не было в истории Соединенных Штатов. Объясню почему.

Во-первых, для нас. Мы давно заждались такого визита. Последний раз в Украине, в Киеве, президент США Джордж Буш-младший был в 2008 году. Мы ждали, когда Обама приедет, — к сожалению, не получилось, даже после 2014 года, когда этот визит был бы очень важен для нас. Трампа тоже приглашали, но надежд было немного. Когда пришел к власти Байден, тоже были большие надежды. Тем более что он неоднократно бывал в Киеве и хорошо знает Украину.

Но расскажу одну очень показательную историю. Год назад на полях Мюнхенской конференции была встреча оф-рекордс группы наших парламентариев, нескольких представителей общественности с бывшим директором ЦРУ. Его спрашивают: «А почему не приезжает президент США в Киев?» Напомню, это была середина февраля, все были в ожидании войны, нападения России на Украину. Тогда визит был бы сигналом России: нельзя нападать на Украину. Ответ таков: «Не во всех вопросах последнее слово за президентом США. Есть ситуации, когда не он решает, куда ему ехать, решают службы безопасности. Есть интересы личной безлпасности президента США. Если есть угрозы, никаких визитов быть не может».

Почему я об этом говорю? Этой войны еще не было, но интересы безопасности работали против визита в Киев. Сейчас война, Киев — столица воюющей страны. Президенты США иногда посещали своих военных в Ираке, в Афганистане, было несколько таких прецедентов. Но это были их военные, это были визиты к своим. А здесь в столицу воюющей страны. Это беспрецедентное явление в современной истории США. Потому это, безусловно, событие.

Почему это еще важно? Факт визита в таких условиях это жест поддержки. Это сигнал о том, что Соединенные Штаты с нами и они будут с нами и дальше. Но еще важнее — это сигнал Москве перед выступлением Путина, которого так ожидают все, перед годовщиной нападения России на Украину. Это сигнал Путину, что Соединенные Штаты и лично президент Байден не боятся Путина, путинской России.

Фактически, этот визит — это пересечение еще одной красной линии в этой психологической дуэли между США и Россией. Об этом, кстати, пишут даже американские издания. Этот визит — это специфический психологический нокдаун Путина со стороны Соединенных Штатов. К сожалению, еще не нокаут, но нокдаун. Это сигнал, что не боятся Путина, не боятся его ракетных атак и будут поддерживать Украину и дальше.

В этом, по моему мнению, наибольший смысл этого визита, не считая, безусловно, конкретных договоренностей и переговоров, которые были во время этого визита.

— В Беларуси сразу поднялись в воздух истребители. Это означает, что воздушная тревога включается по всей территории Украины. Мы видели, как президент США и президент Украины шли под звуки этой тревоги. Я уже увидел со стороны российских пропагандистов заявления о том, что это демонстративное унижение России.

— Я об этом тоже говорю, да.

— А почему так?

— Потому что можно просто ожидать, что будут призывы и злобная истерика: а почему не было ракетных атак на Киев, почему не ударили по Байдену и тому подобное. Это не боящиеся сигнал американцы, Байден. Я почему-то и рассказал эту историю, что интересы личной безопасности президента США всегда на первом месте.

Я помню, когда Буш-младший был в Киеве, были чрезвычайные меры безопасности. Даже снайперов на крышах размещали и это многих поразило. А здесь война. И то, что Россия, Путин вынуждены проглотить это — важно. Потому и говорят россияне об унижении.

Кстати, почему я говорю о политико-психологическом нокдауне? Потому что сами россияне признают это как унижение, значит, эффект есть. Психологически американцы выиграют эту дуэль.

Это как в поединке боксеров: перед началом чемпионского поединка всегда есть психологическая дуэль глаза в глаза. Часто побеждающий в этой дуэли затем побеждает и в реальном физическом поединке. Вот так и сейчас. Психологически тоже нужно давить на россиян и демонстрировать, кто мощнее, смелее, решительнее. В этом смысле этот психологический поединок сейчас выиграли Соединенные Штаты. Это в нашу пользу.

— Еще сегодня день президентов в США. У них в третий понедельник февраля такой праздник, когда они отмечают заслуги всех своих американских президентов. Я думаю, что и дата им очень понравилась, и отличная погода в Киеве.

— Для телевизионной картинки — да. Между прочим, тоже отмечу, вы правильно упомянули. Дополнительный смысл этого визита: это должно работать на внутриполитические интересы Байдена. Это ответ его оппонентам, которые его постоянно критикуют, что «слабый, нерешительный, робкий». А тут приехал в столицу страны, где идет война. Вот вам прямой конкретный ответ.

Я уже слышал отзывы некоторых американистов. Они говорят, что возможно благодаря этому визиту Байден останется в американской истории — даже визуально эта картинка под воздушную тревогу. Он показывает смелость, решительность.

Кстати, говорят, что эта картинка с сигналами воздушной тревоги может повлиять на общественное мнение в США, что тоже немаловажно для нас. Потому что идет дискуссия между республиканцами и демократами, в частности, по объемам помощи Украине. Поэтому здесь тоже важный внутриполитический аспект для политических соревнований в США накануне начала президентских выборов. И то, что это в украинском контексте происходит, также свидетельство того, что сейчас мы даже таким образом косвенно, но влияем на глобальную политику.