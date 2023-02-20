«Четкий сигнал на болота». Зеленский и Байден довольны разговором, атмосфера — доверительная и душевная — Кулеба 20 февраля, 13:26 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев, заявил, что оба президента довольны разговором.

«Отбыли исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера — максимально доверительная и душевная», — говорится в сообщении Кулебы в Facebook.

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Министр назвал визит Байдена «победой украинского народа и президента Зеленского».

«Он состоялся вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота — вас никто не боится!» — написал он.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.