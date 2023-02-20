«Прецедент в истории мировой дипломатии». Кулеба рассказал, что Байден привез в Киев 20 февраля, 22:38 Первая леди Украины Елена Зеленская, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подвел итоги визита президента США Джо Байдена в Киев в понедельник, 20 февраля.

В эфире телемарафона Кулеба отметил, что в эти дни в 2014 году Россия начала захват Крыма, и визит американского президента состоялся не только накануне полномасштабного вторжения 24 февраля, а и в дни, когда РФ начала агрессию против Украины. Джо Байден стал первым президентом США, который посетил Украину за девять лет развязанной Россией войны. По словам Кулебы, приезд главы Белого дома — четкий сигнал, что США будут с Украиной до победы и эта победа «будет включать восстановление наших границ в формате 1991 года».



Видео дня

Министр отметил, что визит в Киев был личным решением Байдена, который принял приглашение президента Зеленского. По мнению главы МИД, такая поездка является «беспрецедентной в истории мировой дипломатии».

«Главный результат визита — то, что президент США в этот день был в Киеве. Даже если бы он больше ничего не привез, это был бы самый мощный результат сам по себе…», — отметил Кулеба.

Он также рассказал о конкретных результатах встречи двух президентов в Киеве: новый пакет военной помощи США, договоренность, что к годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля будет принят новый мощный санкционный пакет на уровне Большой семерки, синхронизация стратегий по действиям Украины на поле боя и обсуждение поставок того оружия, «которое США еще не поставляли в Украину».

Читайте также: Что сказал Байден во время своей небольшой речи в Киеве

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.



Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.

