«Мужество и лидерство». Кубраков показал послание, которое Байден оставил в гостевой книге Мариинского дворца 20 февраля, 16:28 Джо Байден (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден, который в понедельник, 20 февраля, посетил Киев, оставил послание в гостевой книге Мариинского дворца.

Фото послания опубликовал в Facebook вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков.

«Для меня большая честь снова быть принятым в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины. Господин президент, примите мое глубочайшее уважение за Ваше мужество и лидерство. Слава Украине! Джо Байден», — говорится в послании.

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Фото: www.facebook.com/oleksandr.kubrakov

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший. Барак Обама за два президентских срока не был в Украине ни разу, как и его преемник Дональд Трамп. В августе 1991 года в Киев приезжал также Джордж Буш — старший, а в июне 2000-го — президент Билл Клинтон.