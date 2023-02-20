«Вопреки всему ради победы». Самые яркие фото визита Джо Байдена в Киев в канун годовщины вторжения России в Украину 20 февраля, 14:42 Владимир и Елена Зеленские встречают президента США Джо Байдена в Киеве, 20 февраля (Фото:Офис президента)

20 февраля президент США Джо Байден приехал в Украину с историческим визитом.

Впервые президента США заметили у мемориала в память о погибших в войне с РФ украинских героях.

Байден также встретился с Владимиром Зеленским и его женой Еленой в Мариинском дворце и провел переговоры и совместный брифинг с президентом Украины.

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Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший. Барак Обама за два президентских срока не был в Украине ни разу, как и его преемник Дональд Трамп. В августе 1991 года в Киев приезжал также Джордж Буш— старший, а в 2000-м — Билл Клинтон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит Байдена исторический и оба президента довольны разговором. Министр назвал визит Байдена «победой украинского народа и президента Зеленского».

«Он состоялся вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота — вас никто не боится!» — отметил он.

NV публикует фоторепортаж визита президента США в Украину.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Evan Vucci/Pool via REUTERS

Фото: Офис президента

Фото: Evan Vucci/Pool via REUTERS

Фото: Офис президента

Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Офис президента

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Офис президента