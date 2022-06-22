Байден исключил раскол мнений западных стран в отношении России 22 июня, 04:10 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден считает, что США и Европа будут иметь единую позицию по сопротивлению России. Он исключает возможный раскол в мнениях.

Об этом пишет CNN.



«Я не боюсь», — сказал он, когда его спросили о возможности раскола между союзниками США в Европе.

Он добавил, что «конфликт затянулся», и сказал, что обсудит дальнейшие действия с союзниками на саммите НАТО на следующей неделе в Мадриде.

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Накануне Джо Байден заявил, что считает «вполне вероятным» в будущем вступление Украины в Европейский союз.

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