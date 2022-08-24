В День Независимости Байден утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины 24 августа, 14:54 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи, стоимостью почти три миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В своем обращении Байден поздравил украинцев с Днем Независимости.

«За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодня — это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается — и останется — суверенным и независимым государством», — отметил он.

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Байден сказал, что США привержены поддержке народа Украины.

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения», — заявил президент США.

Помощь позволит приобрести Украине системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

«Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы объявить, что тьма, которая движет самодержавием, не может сравниться с пламенем свободы, которое повсюду освещает души свободных людей», — добавил Байден.

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